Bacoli, sopralluoghi ai costoni: verifica in corso

Questa mattina sono iniziati i sopralluoghi per monitorare le condizioni dei costoni di Bacoli. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Bacoli, il Commissariato di Governo per l’emergenza bradisismo e la Capitaneria di Porto.

Il controllo è stato avviato per assicurare la stabilità dei costoni e prevenire eventuali rischi per i cittadini e per l’ambiente circostante. Per ora non ci sono dettagli aggiuntivi su data e ora specifica dei sopralluoghi o sul luogo preciso delle verifiche.

I cittadini sono invitati a rimanere informati attraverso i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sulla situazione.