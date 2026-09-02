Montoro, sospensione erogazione idrica: indicazioni per i cittadini

Montoro ha comunicato alla cittadinanza la sospensione temporanea dell’erogazione idrica. Questo intervento, annunciato da Alto Calore Servizi S.p.A., inizierà alle ore 22:00 di oggi, martedì 1 settembre 2026, e terminerà alle ore 06:00 di domani, mercoledì 2 settembre 2026.

Le aree che subiranno la chiusura parziale dell’erogazione sono Misciano, Piazza di Pandola, San Bartolomeo, Figlioli, Piano, Preturo, Borgo, Caliano, San Pietro, San Eustachio e San Felice. Questa misura è stata necessaria a causa del ridotto approvvigionamento ai serbatoi, che ha determinato un abbassamento dei livelli nelle vasche di accumulo.

È importante notare che alla riattivazione del flusso idrico potrebbero verificarsi momenti di torbidità. Tali fenomeni non compromettono la potabilità dell’acqua. Si consiglia quindi di far scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti, fino a quando non scompaiono eventuali residui.

Per necessità urgenti, i cittadini possono contattare il Numero Verde Alto Calore Servizi al numero 800 954 430.

Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali di Alto Calore Servizi S.p.A. per ulteriori informazioni.