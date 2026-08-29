Pozzuoli, evento sismico: comunicato del Sindaco del 28 agosto

Il 28 agosto 2026, una scossa sismica di magnitudo 1.8 è stata registrata nei pressi del Monte Spina. L’evento si è verificato alle 14:16 ora locale, a una profondità di 2,82 km, come ha comunicato il Sindaco di Pozzuoli.

Dall’Osservatorio Vesuviano sono arrivate notizie che indicano come il sisma possa aver prodotto un boato avvertito da chi abita nelle zone limitrofe all’epicentro. Si invita la popolazione a prestare attenzione e a segnalare eventuali danni o disagi.

I residenti possono fare segnalazioni contattando i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale al 081/8551891 e Protezione Civile al 081/18894400.

Per rimanere aggiornati sulla situazione e ottenere informazioni sui fenomeni correlati, è consigliato visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it/ov/, dove si possono trovare anche i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.

È importante seguire i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sismica e per essere informati sulle eventuali misure di sicurezza da adottare.