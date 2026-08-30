Bacoli, servizi comunali: nuova illuminazione al belvedere ‘Cento Passi’

Il Comune di Bacoli ha inaugurato la nuova illuminazione al belvedere Cento Passi, all’interno di Villa Ferretti. Questo intervento è un passo importante per un luogo molto amato dalla comunità.

La nuova illuminazione non solo migliora l’aspetto estetico del belvedere, ma porta anche nuovi servizi a un bene che è stato restituito alla comunità dopo essere stato recuperato dalla camorra, diventando un simbolo della vittoria dello Stato. Il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha espresso la sua gratitudine alla Scuola Superiore Meridionale per la collaborazione che ha reso possibile questo progetto.

Il Sindaco ha invitato i cittadini a frequentare sempre di più questi spazi, evidenziando l’importanza di considerare il belvedere Cento Passi come un patrimonio collettivo e uno dei luoghi più suggestivi di Bacoli.

Attualmente, non ci sono notizie sulla data di attivazione della nuova illuminazione e sulle categorie specifiche di cittadini interessati. Si consiglia di controllare il post ufficiale del Comune per eventuali aggiornamenti.