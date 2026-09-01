Torre del Greco, referendum: raccolta firme entro l’11 settembre

Il Comune di Torre del Greco ha avviato la raccolta firme per una proposta di referendum abrogativi. I cittadini interessati possono recarsi all’Ufficio Elettorale per firmare da subito fino a venerdì 11 settembre, come riportato nel comunicato ufficiale.
Le firme saranno raccolte presso l’Ufficio Elettorale in via Calastro (ex MMM) nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, con orario dalle 08:30 alle 12:30.
Per poter firmare, i cittadini devono presentare un documento di identità valido e risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torre del Greco. È importante che chi desidera firmare si presenti con la documentazione necessaria per registrare la propria firma.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di contattare l’Ufficio Elettorale o di seguire gli aggiornamenti sul comunicato ufficiale del Comune.