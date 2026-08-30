Napoli, Festa dei Gigli di Barra: appuntamento dal 31 agosto

Festa dei Gigli di Barra si terrà a Barra dal lunedì 31 agosto fino a domenica 27 settembre, secondo quanto annunciato dal Comune. Questa manifestazione celebra la cultura popolare e l’identità del quartiere, riconosciuto come parte del Patrimonio Culturale Immateriale Campano.

Il programma offre una varietà di eventi che spaziano dalla musica a mostre e altre iniziative culturali. Uno dei momenti più attesi sarà la tradizionale Ballata degli 8 Gigli, in programma domenica 27 settembre a partire dalle ore 9:00. Si prevede grande entusiasmo per i magnifici obelisci realizzati in legno e cartapesta, che superano i 25 metri di altezza e pesano ben 45 quintali, portati a spalla dalle storiche paranze, il tutto accompagnato da melodie coinvolgenti.

I momenti che richiamano la tradizione e le numerose attività in calendario renderanno questo evento un’opportunità di incontro e condivisione per i residenti e per tutti coloro che desiderano partecipare.

Per ulteriori dettagli sul programma della manifestazione, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli all’indirizzo: www.comune.napoli.it/vivere-il-comune/eventi/festa-dei-gigli-di-barra-2026.