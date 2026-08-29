Pozzuoli, evento sismico avvertito: comunicato del Sindaco

Il Comune di Pozzuoli comunica ai cittadini riguardo a una scossa sismica di magnitudo 1.6, registrata in prossimità di Via Antiniana. Questo evento si è verificato il 28 agosto 2026 alle 18:52 ora locale (UTC 16:52), con una profondità di 2,72 km. Alcuni residenti nelle vicinanze dell’epicentro potrebbero aver percepito un forte boato durante il sisma.

Per segnalare eventuali danni o disagi, i cittadini possono contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891 o la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione e sui fenomeni legati al sollevamento della zona, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo http://www.ov.ingv.it/ov/, dove si possono trovare anche i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti.