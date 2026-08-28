Pozzuoli, allerta sismica in vigore: evento del 28 agosto 2026

Il 28 agosto 2026 alle 07:53, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un evento sismico di magnitudo 1.8, localizzato nel Golfo di Pozzuoli. L’evento si è verificato a una profondità di 3,00 km e potrebbe aver generato un boato avvertito dagli abitanti nelle vicinanze dell’epicentro.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare eventuali danni o disagi. Per farlo, è possibile contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Per restare aggiornati sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it, dove sono disponibili anche i bollettini settimanali e mensili sui Campi Flegrei.

Si raccomanda a tutti di seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulla situazione sismica.