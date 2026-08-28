Pomigliano d’Arco, eAgenda: ampliamento servizi online

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha ampliato il sistema eAgenda, permettendo ai cittadini di prenotare online appuntamenti con diversi uffici comunali. Questo aggiornamento punta a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza nell’accesso agli sportelli.

Con le ultime attivazioni, sono ora disponibili 44 servizi per la prenotazione online. Tra gli uffici che offrono questa opportunità ci sono l’Ufficio Anagrafe, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Tributi, il Comando di Polizia Locale, l’Ufficio SUAP, il Settore Affari Legali, gli Affari Sociali, l’Ufficio Cimitero e il servizio di prenotazione per una chiamata.

Le prestazioni attualmente prenotabili comprendono diversi aspetti, come il Canone Unico Patrimoniale, l’occupazione del suolo pubblico, la pubblicità e le affissioni, i passi carrabili, IMU, certificati anagrafici, contributi economici, bonus sociali, Stato Civile, edilizia privata e TARI.

Il servizio è attivo e accessibile dal [sito ufficiale del Comune](https://www.comune.pomiglianodarco.na.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html). I cittadini possono trovare il link anche scorrendo fino in fondo alla homepage del portale.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra della Casa comunale, è disponibile per chi ha bisogno di assistenza con la prenotazione. Si segnala che i cittadini che si presenteranno senza appuntamento verranno accolti al termine degli incontri già programmati.