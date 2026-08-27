Pozzuoli, interruzione idrica: disservizio il 26 agosto 2026

Il Comune di Pozzuoli informa che il 26 agosto 2026, dalle ore 15:30 alle 18:30, ci sarà un’interruzione della fornitura idrica.

Le utenze interessate sono quelle situate in via Vallone Mandria, via Folliero, via San Rocco, Via Pietro Ragnisco, via Carmine, e nel tratto che va dal ristorante Putipù fino al passaggio a livello di via Pergolesi. Questo disservizio è causato da una perdita su una condotta DN90 in ghisa individuata presso le scale di Via Pietro Ragnisco.

Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione e di adottare le necessarie precauzioni per far fronte all’eventuale assenza di acqua durante l’orario indicato.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Pozzuoli.