Torre del Greco, bando per Amministratori di Sostegno

Il Comune di Torre del Greco ha pubblicato un avviso per formare un Albo di Professionisti disposti a ricoprire il ruolo di Amministratore di Sostegno o tutori. Questo bando è rivolto a professionisti che vogliono offrire supporto a persone vulnerabili, che affrontano difficoltà di autonomia, sia totale che parziale.

Possono presentare la propria candidatura, in via prioritaria, avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e altri professionisti che abbiano le competenze necessarie e una solida esperienza nei settori giuridici, patrimoniali, sociali e assistenziali.

Le domande, complete della documentazione richiesta, devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it oppure consegnate di persona, in busta chiusa, direttamente al Protocollo dell’Ente.

Tutti i dettagli riguardanti i requisiti, la documentazione necessaria e le modalità di partecipazione sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Torre del Greco. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito all’indirizzo: https://comune.torredelgreco.na.it/novita/albo-per-incarichi-di-amministratore-di-sostegno-e-o-tutori/.

Al momento, non sono ancora state fornite informazioni sulla scadenza per la presentazione delle domande, né sui requisiti e le modalità di partecipazione in modo dettagliato.