Casoria, Manifestazione di Interesse per disabilità: scadenza 15° giorno

L’Ambito N18, con il Comune di Casoria come Ente Capofila, ha lanciato una Manifestazione di Interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore, agli operatori accreditati e alle associazioni datoriali. L’obiettivo è quello di creare percorsi personalizzati per l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.
Questa iniziativa si inserisce nella programmazione regionale (PR Campania FSE+ 2021-2027), che si propone di sviluppare Progetti di Vita individuali. Tali progetti saranno focalizzati su aspetti come l’autonomia abitativa, personale, formativa e lavorativa.
Chi può partecipare:
– Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS)
– Operatori accreditati (Sez. A e/o B dell’Elenco Regionale – DGR 136/2022)
– Associazioni Datoriali di categoria
Modalità di invio delle domande: Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it, entro le ore 13:00 del 15° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso.
Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’Avviso e Modulistica.