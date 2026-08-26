Casoria, Manifestazione di Interesse per disabilità: scadenza 15° giorno

L’Ambito N18, con il Comune di Casoria come Ente Capofila, ha lanciato una Manifestazione di Interesse rivolta agli Enti del Terzo Settore, agli operatori accreditati e alle associazioni datoriali. L’obiettivo è quello di creare percorsi personalizzati per l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità.

Questa iniziativa si inserisce nella programmazione regionale (PR Campania FSE+ 2021-2027), che si propone di sviluppare Progetti di Vita individuali. Tali progetti saranno focalizzati su aspetti come l’autonomia abitativa, personale, formativa e lavorativa.

Chi può partecipare:

– Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS)

– Operatori accreditati (Sez. A e/o B dell’Elenco Regionale – DGR 136/2022)

– Associazioni Datoriali di categoria

Modalità di invio delle domande: Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.casoria.na.it, entro le ore 13:00 del 15° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’Avviso e Modulistica.