Benevento, allerta ondata di calore in vigore: le indicazioni per i cittadini

Il Comune di Benevento ha lanciato un’allerta per ondata di calore, attiva dalle 08:00 di domani, 27 agosto, fino alle 20:00 di domenica, 30 agosto. Il sindaco Clemente Mastella ha avvertito che le temperature potrebbero superare di 6-7 gradi la media stagionale, con afa attesa anche nelle ore serali e notturne.

Per affrontare questa situazione, sono state attivate due stazioni di Posta per accoglienza temporanea, disponibili dalle 09:00 alle 20:00, per prevenire l’ipertermia. Le strutture si trovano in Via Fratelli Rosselli e Via San Pasquale.

Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di seguire alcune semplici indicazioni per la propria sicurezza. È consigliabile evitare di uscire nelle ore più calde e limitare l’esposizione diretta al sole. È essenziale aiutare il corpo a raffreddarsi, mantenere gli ambienti ben ventilati e fare attenzione anche agli animali domestici.

È importante prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come gli anziani, chi ha problemi di salute, neonati e bambini piccoli. Inoltre, il sindaco ha sottolineato che negli uffici pubblici devono essere garantite condizioni di lavoro adeguate alle alte temperature, e che nei settori agricolo ed edile è vietato lavorare all’aperto tra le 12:30 e le 16:00.

Infine, per gli esercizi commerciali dotati di climatizzazione, è consigliabile consentire l’ingresso a chi cerca refrigerio, prestando particolare attenzione ad anziani e persone vulnerabili.