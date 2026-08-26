Pomigliano d’Arco: solidarietà a lavoratore ferito in incidente

L’Amministrazione comunale di Pomigliano d’Arco ha voluto far sentire la propria vicinanza al giovane lavoratore coinvolto in un infortunio mentre si occupava della manutenzione del verde pubblico in via Nazionale delle Puglie.

Il ragazzo è stato investito mentre sistemava le aiuole. In questo momento di difficoltà, la comunità si unisce attorno a lui e alla sua famiglia, augurando una rapida e completa guarigione.

Il Comune ha inoltre colto l’occasione per esprimere gratitudine alla Polizia Municipale, agli operatori sanitari e a tutti coloro che sono intervenuti rapidamente sul posto dell’incidente, dimostrando grande professionalità e disponibilità.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.