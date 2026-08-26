Bacoli, targa in onore di Valentino Pietrangeli in Villa Comunale

Il Comune di Bacoli ha annunciato l’installazione di una targa dedicata a Valentino Pietrangeli, grazie all’iniziativa del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

La targa sarà collocata in Villa Comunale, un luogo importante dove la comunità ha potuto dare l’ultimo saluto a Pietrangeli. Il Sindaco ha sottolineato che questo gesto rappresenta un modo per far vivere la memoria di Valentino nei cuori e nei ricordi delle generazioni future.

Nella Villa Comunale, i bambini continueranno a passare attraverso il piccolo cancello per giocare, un atto che simboleggia la continuità della memoria e dell’affetto verso Valentino. È stata scelta la frase “Ci vediamo da Valentino” per esprimere il forte legame che i cittadini manterranno con la figura di Pietrangeli.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo alla data e ora di installazione della targa. Si invitano tutti a rimanere aggiornati su futuri sviluppi che verranno comunicati.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il post ufficiale del Comune di Bacoli sui suoi canali social.