Napoli, violenza sulle donne: denunciare è fondamentale

Il Comune di Napoli lancia un appello alle donne: denunciare la violenza è fondamentale. In un post ufficiale, le istituzioni invitano le vittime a non affrontare da sole la situazione e a contattare i servizi di protezione disponibili.

Il messaggio sottolinea che, sebbene molte donne decidano di denunciare, è necessario un intervento coordinato da parte di tutta la rete di protezione. Non è sufficiente presentare una denuncia; è essenziale che le forze dell’ordine collaborino con i servizi sociali e sanitari per garantire una risposta rapida e appropriata alle situazioni di pericolo.

I Centri Antiviolenza rivestono un ruolo cruciale, accogliendo ogni anno migliaia di donne e supportandole nel loro percorso di uscita dalla violenza. Le operatrici sono preparate per valutare il rischio e individuare le strategie di protezione più adatte.

La Rete Antiviolenza chiede che le competenze acquisite dai Centri siano riconosciute come parte essenziale del sistema di protezione, permettendo a ciascun attore coinvolto di operare secondo la propria specializzazione, ma mantenendo una visione comune del rischio.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Napoli.