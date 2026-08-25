Torre del Greco, Voci d’Autunno Jazz Festival: appuntamento dal 4 al 26 settembre a Ex Molini Meridionali Marzoli

Voci d’Autunno Jazz Festival si terrà dal 4 al 26 settembre presso gli Ex Molini Meridionali Marzoli di Torre del Greco, con inizio fissato per le ore 21 ogni sera.

Questo festival è dedicato agli appassionati di jazz e offrirà un ricco programma di eventi musicali che animeranno il mese di settembre. Gli spettatori potranno godere di performance di artisti di talento, che porteranno sul palco la loro passione per la musica. Per scoprire il programma dettagliato, si può visitare il sito ufficiale del Comune.

Per ora, non ci sono informazioni disponibili riguardo ai costi d’ingresso o alla necessità di prenotazione per partecipare. È consigliabile seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti su questi aspetti.

Il festival è realizzato dal Comune di Torre del Greco, il quale riconosce quanto siano preziose iniziative culturali come questa per arricchire la vita sociale della città, coinvolgendo residenti e visitatori in un’atmosfera di condivisione e passione per la musica.

Per ulteriori dettagli o per eventuali modifiche al programma, è utile consultare il post ufficiale o il sito web del Comune, dove saranno pubblicate tutte le informazioni necessarie.