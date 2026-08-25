Torre del Greco, bando per esercizi commerciali: domande entro 28 settembre 2026

Il Comune di Torre del Greco ha avviato un bando per selezionare esercizi commerciali disposti ad aderire all’iniziativa dei Buoni Spesa, destinati a persone e famiglie segnalate dai Servizi Sociali. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 12 del 28 settembre 2026.

Possono partecipare al bando tutti gli esercizi commerciali che possiedono almeno una sede operativa a Torre del Greco. Sono ammessi i negozi che vendono generi alimentari, articoli per l’igiene personale e della casa, prodotti per la prima infanzia, articoli parafarmaceutici e altri beni essenziali autorizzati. Sono esclusi dal bando i negozi di tabacchi, bevande alcoliche, ricariche telefoniche, giochi e scommesse, oltre ai farmaci soggetti a prescrizione medica.

I buoni spesa saranno utilizzabili tramite la tessera sanitaria del beneficiario e dovranno essere utilizzati entro il 31 gennaio 2027. Questa iniziativa è stata ideata per sostenere le famiglie in difficoltà economica, consentendo loro di fare acquisti di beni di prima necessità.

Le domande per partecipare devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it. Per ulteriori dettagli, requisiti e modalità di partecipazione, è consigliabile consultare l’avviso pubblico disponibile sul sito ufficiale del Comune di Torre del Greco.

Per maggiori informazioni, si può visitare il sito ufficiale del Comune, dove sono disponibili anche le modalità di contatto per eventuali chiarimenti.