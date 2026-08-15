Napoli, campagna per la tutela degli animali: Rinnovo impegno

L’Amministrazione comunale di Napoli riprende con determinazione il suo impegno per la tutela degli animali d’affezione, avviando una nuova campagna contro l’abbandono, l’intolleranza e la violenza. Questo progetto mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendersi cura degli animali, garantendo loro un ambiente sicuro e accogliente.

Il messaggio principale di questa campagna è chiaro: l’abbandono è un atto inaccettabile che mette in pericolo la vita di cani e gatti, animali vulnerabili che hanno bisogno del calore di una casa. La campagna sottolinea l’importanza della responsabilità collettiva nella cura degli animali e nella prevenzione di comportamenti inadeguati.

In tutta Napoli, esiste una rete di associazioni, volontari e strutture che si sono mobilitate per sostenere chi si trova in difficoltà temporanee nella cura degli animali. Questo è un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla difesa degli animali e a rispettare le normative che tutelano le colonie feline.

Per maggiori informazioni sulla campagna, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli. È fondamentale che la comunità si unisca in questo impegno per garantire il benessere degli animali e creare un ambiente più sicuro per tutti.