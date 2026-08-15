Vico Equense, apertura serale musei: iniziativa inclusiva

L’Amministrazione Comunale di Vico Equense, guidata dal Sindaco Giuseppe Aiello, ha lanciato un’interessante iniziativa che prevede l’apertura serale dei musei della città. Questo progetto si distingue per il suo impegno verso l’inclusione e l’accessibilità, permettendo a tutti di fruire della cultura.

Molto apprezzata da cittadini e turisti, l’iniziativa si svolge nel weekend e offre ai visitatori l’opportunità di scoprire l’arte e la storia di Vico Equense anche di sera. Grazie alla collaborazione con diverse associazioni locali, il progetto si è arricchito, includendo anche le persone con disabilità, grazie al supporto dell’Associazione ‘Oltre il Guscio’.

Il coinvolgimento attivo di queste persone non solo arricchisce l’offerta culturale, ma rappresenta anche un passo verso una maggiore inclusività. Come ha sottolineato il Sindaco Aiello, “La cultura è patrimonio di tutti quando ogni individuo può sentirsi parte della sua promozione.”

La sinergia tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali è essenziale per creare un’offerta culturale che favorisca accoglienza e inclusione, trasformando i musei in veri e propri luoghi di incontro.

I musei e i centri culturali di Vico Equense saranno accessibili ogni sabato e domenica, offrendo a tutti la possibilità di vivere e scoprire la cultura locale in un modo nuovo e coinvolgente.