Pozzuoli, sospensione idrica in via Caio Vestorio fino alle 14

di

Un intervento urgente su una condotta ha portato alla sospensione dell’erogazione idrica in via Caio Vestorio. Questo disservizio si protrarrà fino alle ore 14.

Il Comune si scusa sinceramente per i disagi che questa situazione potrebbe causare ai cittadini e si impegna a fornire eventuali aggiornamenti in modo tempestivo, per garantire la massima trasparenza.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione a quanto sta accadendo e di consultare i canali ufficiali per ulteriori dettagli e informazioni utili.

Gestione cookie