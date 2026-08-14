Pozzuoli, allerta meteo gialla per temporali: indicazioni per i cittadini

La Protezione Civile della Regione ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per temporali, valida oggi, 13 agosto, dalle 13 alle 20. Questo avviso interessa tutta la Campania.

Le previsioni indicano rovesci e temporali improvvisi, alcuni dei quali potrebbero essere particolarmente intensi in certe zone. Le condizioni meteorologiche si preannunciano instabili, con possibili cambiamenti rapidi. Tra i fenomeni previsti si segnalano grandine, raffiche di vento e fulmini, che potrebbero arrecare danni a coperture e strutture più fragili.

L’allerta evidenzia un rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, esondazioni e superamenti dei livelli idrometrici nei fiumi. Si raccomanda massima cautela a chi è alla guida e alla popolazione in generale, poiché potrebbero verificarsi scorrimenti delle acque sulle strade e cadute di massi o smottamenti.

Si invita i cittadini a rimanere informati attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile per aggiornamenti sulla situazione meteo.