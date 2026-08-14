Melito di Napoli, segnalazione lampioni spenti: come fare

A Melito di Napoli, i cittadini possono segnalare in modo semplice i lampioni spenti grazie all’app gratuita Enel YoUrban o contattando direttamente l’Ufficio Manutenzioni del comune.
L’app Enel YoUrban rende facile e veloce la segnalazione dei problemi di illuminazione, facilitando così il dialogo tra i cittadini e le autorità locali.
Tutti coloro che notano malfunzionamenti nell’illuminazione pubblica hanno la possibilità di utilizzare l’app oppure recarsi direttamente presso l’ufficio comunale competente.
Per maggiori dettagli, i cittadini possono visitare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli, dove troveranno informazioni utili sulla procedura per segnalare lampioni non funzionanti.