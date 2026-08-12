Melito di Napoli, allerta ondate di calore in vigore: le indicazioni per i cittadini dall’11 al 13 agosto 2026

Il Comune di Melito di Napoli ha emesso un’allerta di livello 3 per ondate di calore, che sarà attiva dal 11 al 13 agosto 2026. Durante questi giorni, le temperature percepite potrebbero raggiungere punte di 39°C.

Le ondate di calore possono rappresentare un rischio significativo per la salute, in particolare per le persone più vulnerabili, anche se non sono stati specificati i gruppi particolarmente a rischio.

È importante seguire le previsioni meteorologiche e adottare alcune semplici precauzioni, come bere abbondante acqua e limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli.