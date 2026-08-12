Vico Equense, bando per gestione reti idriche: domande entro il 24 agosto 2026

È stata prorogata la scadenza per presentare la manifestazione di interesse relativa alla gestione e manutenzione delle reti idriche e fognarie delle Case dell’Acqua nei comuni della Penisola Sorrentina. Gli operatori economici avranno tempo fino alle ore 12:00 del 24 agosto 2026 per inviare le loro domande.

Questa decisione mira a incentivare una maggiore partecipazione e a promuovere una sana competizione tra le aziende che desiderano concorrere per questo bando.

Chi è interessato a partecipare può trovare tutte le informazioni necessarie e la documentazione sul portale Appalti del Comune, dove è disponibile tutto il materiale utile per la candidatura.

Per ulteriori dettagli o per consultare il testo completo dell’avviso, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune oppure di contattare l’ufficio competente, che è disponibile per fornire assistenza.