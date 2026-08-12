Pomigliano d’Arco, servizio di spazzamento: guasti tecnici

Pomigliano d’Arco informa che il servizio di spazzamento delle strade è attualmente fermo a causa di guasti tecnici alle spazzatrici in uso. Questa comunicazione è stata fornita dall’ENAM all’Amministrazione Comunale.

Attualmente, tutte e tre le spazzatrici sono fuori servizio. Nonostante questo imprevisto, il servizio di pulizia delle strade continuerà grazie all’intervento manuale degli operatori, che si occuperanno della pulizia fino al ripristino dei mezzi meccanici.

ENAM ha avviato le operazioni per risolvere i problemi tecnici nel minor tempo possibile. La situazione sarà monitorata con attenzione e verranno forniti aggiornamenti non appena il servizio con le spazzatrici sarà nuovamente attivo.

L’Amministrazione Comunale insieme a ENAM si scusano con i cittadini per i disagi arrecati e ringraziano per la pazienza e la comprensione dimostrate.