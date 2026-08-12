Pozzuoli, allerta sismica: evento registrato il 11 agosto 2026

Il 11 agosto 2026, nei pressi di Via Miliscola, è stato registrato un evento sismico di magnitudo 1.9, come comunicato dal Sindaco di Pozzuoli. Il terremoto si è verificato alle 13:03 ora locale e ha avuto una profondità di 2,77 km.

Alcuni residenti nelle vicinanze dell’epicentro hanno descritto di aver udito un forte boato durante il sisma. L’amministrazione comunale è stata informata dell’accaduto dall’Osservatorio Vesuviano.

I cittadini che riscontrano danni o disagi possono contattare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Per ulteriori aggiornamenti sulla situazione, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo www.ov.ingv.it.