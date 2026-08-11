Napoli, incontro sul turismo estivo con l’assessora Armato

Si terrà un incontro a Napoli focalizzato sul turismo estivo, con la partecipazione dell’assessora Teresa Armato. Durante l’incontro, verranno trattati argomenti di grande importanza per il settore, come il progetto Vedi Napoli d’Estate e poi Torni, i Racconti di Napoli dal mare a bordo di un galeone, e il tradizionale concerto all’alba di Ferragosto.
Questo incontro offre l’opportunità di esplorare le varie iniziative che saranno messe in atto durante l’estate, con particolare attenzione alle attività programmate in città e alle strategie per attrarre visitatori.
Attualmente, non sono state fornite informazioni riguardo alla data o al luogo specifico dell’evento, né sul target di pubblico a cui si rivolge.
Per restare aggiornati e ottenere ulteriori dettagli, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Napoli.