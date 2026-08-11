Pozzuoli, aggiornamenti sul servizio idrico: interventi in corso

Il Comune di Pozzuoli informa i cittadini che sono attualmente in corso lavori per individuare e riparare i guasti nella rete idrica. Le operazioni sono gestite dal Servizio Ciclo Integrato delle Acque e coinvolgono le squadre comunali.

Le problematiche riscontrate riguardano soprattutto la zona bassa della città, dove i team sono impegnati a ripristinare la normale erogazione dell’acqua.

Per garantire un approvvigionamento alternativo, sono state attivate tre autobotti di acqua non potabile, che possono essere trovate nei seguenti punti: Piazza a Mare, Via Giacomo Matteotti (vicino al Monumento ai Caduti) e Lungomare Pertini.

I cittadini che non riescono a trovare acqua sono invitati a contattare la Protezione Civile al numero 08118894400, fornendo dettagli su via, numero civico e piano dell’abitazione. Questo aiuterà a migliorare la programmazione degli interventi.

L’Amministrazione comunale si impegna a tenere informati i cittadini sulla situazione in evoluzione.