Pozzuoli, fine sciame sismico: comunicato ufficiale

Il 10 agosto 2026, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha ricevuto ufficialmente la notizia dall’Osservatorio Vesuviano riguardo alla conclusione dello sciame sismico che ha colpito l’area dei Campi Flegrei.

Questo sciame sismico era iniziato alle ore 02:27 locali del 10 agosto e ha incluso, in una prima analisi, 7 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0. Tra questi, il terremoto con la magnitudo massima registrata è stata di 3.0 ± 0.3.

È stato fornito un elenco dettagliato degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0, ma non sono stati specificati ulteriori particolari riguardo agli eventi sismici e al numero di cittadini coinvolti.

Si consiglia alla popolazione di restare aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune per eventuali notizie e comunicazioni future.