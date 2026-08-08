Melito di Napoli, bando per attività per minori: domande entro il 25 agosto 2026

Il Comune di Melito di Napoli ha pubblicato un avviso per la co-progettazione di attività socioeducative, ricreative e culturali rivolte ai minori residenti nel comune. Le manifestazioni di interesse per partecipare a questo bando dovranno essere inviate entro il 25 agosto 2026.
Questo bando è aperto a tutte le organizzazioni che intendono presentare progetti e iniziative destinate ai giovani. Possono partecipare enti che operano nel settore sociale ed educativo, creando così un’ottima occasione per diversi attori locali di mettersi in gioco.
Le attività che possono essere proposte spaziano da eventi ludici a programmi educativi, mirando a favorire la crescita e il benessere dei più piccoli. Tuttavia, nel comunicato non sono stati forniti dettagli sui requisiti richiesti per partecipare né sulle modalità di presentazione delle domande.
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Melito di Napoli, dove è disponibile il testo completo dell’avviso pubblico.