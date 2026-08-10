Benevento, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini

Il 9 agosto 2026, dalle ore 13:00 alle ore 21:00, il vicesindaco Francesco De Pierro ha emesso un avviso di allerta meteo a causa delle avverse condizioni atmosferiche previste dalla Protezione civile regionale per il territorio di Benevento. Si attendono rovesci e temporali isolati.

Il vicesindaco ha sollecitato i cittadini a seguire alcune semplici indicazioni per garantire la sicurezza durante questo periodo di allerta, prestando particolare attenzione al rischio idrogeologico e alle raffiche di vento. È consigliabile evitare di rimanere in locali interrati o al piano terra, soprattutto in prossimità di strade note per i forti deflussi d’acqua. Si raccomanda di monitorare costantemente i livelli delle acque e, in caso di allagamenti, di staccare subito l’energia elettrica.

Se è necessario attraversare un sottopasso stradale, è fondamentale farlo con cautela, controllando la percorribilità del tratto e segnalando eventuali problemi ai numeri di emergenza 112, 113, 115. È importante prestare attenzione nei luoghi già segnalati per il rischio di frane e smottamenti, così come nelle vicinanze di alberi e strutture alte, dove c’è il pericolo di caduta di rami o altri oggetti.

Si consiglia di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di fissare o rimuovere oggetti mobili da finestre e balconi, in quanto potrebbero essere sollevati dal vento. I cittadini sono invitati a segnalare qualsiasi situazione di pericolo ai numeri di emergenza forniti.

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni, è utile seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento.