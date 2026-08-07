Quarto, interruzione idrica: black-out a Mugnano il 7 agosto

A partire dalle 5.10 del 7 agosto 2026, l’erogazione dell’acqua è stata interrotta nel comune di Quarto a causa di un guasto elettrico che ha colpito l’impianto responsabile della condotta DN 1000, la quale collega Mugnano a Monteruscello, come riportato dalla Regione Campania.
Le aree colpite dall’interruzione comprendono diverse abitazioni nel territorio di Quarto. Al momento, non si hanno notizie sui tempi previsti per il ripristino della fornitura idrica.
Si consiglia ai residenti di tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per ricevere aggiornamenti sulla situazione e sulla ripresa del servizio idrico.