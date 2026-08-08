Napoli, allerta meteo gialla in vigore: indicazioni per i cittadini fino al 7 agosto

Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo, che rimarrà in vigore fino alle ore 21:00 di venerdì 7 agosto 2026.

Questa allerta gialla interessa la zona 1, comprendente Piana Campana, Napoli, Isola e Area Vesuviana. Sono previsti rovesci e temporali isolati, con una maggiore intensità attesa nell’area interna, dove le precipitazioni potrebbero risultare di moderata entità.

Alla luce di questa situazione, i parchi della città saranno chiusi, il pontile nord di Bagnoli non sarà accessibile e l’ingresso alle spiagge pubbliche verrà interdetto.

Per ulteriori dettagli, si consiglia di visitare il post ufficiale sul sito del Comune, dove sono disponibili informazioni aggiornate.