Melito di Napoli, acqua potabile: possibili interruzioni

Il Comune di Melito di Napoli avvisa la popolazione che, a causa di un guasto tecnico all’impianto regionale, potrebbero verificarsi interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nel corso della giornata odierna.

Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate riguardo ai luoghi specifici che potrebbero essere colpiti né sugli orari precisi delle interruzioni. Si raccomanda, pertanto, di prestare attenzione e di prepararsi a possibili disagi nel servizio idrico.

Questa comunicazione è destinata a tutti i residenti di Melito di Napoli, che potrebbero riscontrare queste interruzioni nell’erogazione. È utile rimanere aggiornati sulla situazione e visitare il sito ufficiale del Comune per eventuali novità.

Per avere ulteriori informazioni, chiunque sia interessato può consultare il post ufficiale sul sito del Comune o contattare direttamente gli uffici preposti.