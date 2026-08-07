Napoli, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini fino al 6 agosto 2026

Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo che sarà attivo fino alle ore 21:00 di giovedì 6 agosto 2026. La zona 1 interessata include Piana Campana, Napoli, Isola e Area Vesuviana.

L’allerta prevede la possibilità di isolati rovesci e temporali, con intensità moderata, soprattutto sul settore interno della zona.

Il livello di allerta è GIALLO 🟡. A causa di questa situazione, sono state adottate alcune misure: i parchi cittadini saranno chiusi, il pontile nord di Bagnoli non sarà accessibile e l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine sarà vietato.

Per maggiori dettagli, è possibile leggere l’avviso completo al seguente link: Leggi l’avviso.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alle previsioni meteorologiche e di seguire eventuali aggiornamenti tramite i canali ufficiali del Comune.