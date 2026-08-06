Pozzuoli, richiesta sopralluogo AEDES per edifici danneggiati

Il Comune di Pozzuoli avvisa i cittadini che è possibile presentare la richiesta di sopralluogo AEDES per verificare l’agibilità degli edifici che hanno subito danni a causa degli eventi sismici.

Da domani mattina alle 8, le richieste potranno essere effettuate online compilando il modulo specifico disponibile sul sito del Comune. In alternativa, si può anche andare presso gli sportelli fisici, che sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13.

I sopralluoghi AEDES possono essere richiesti in diverse situazioni: per ottenere la revoca di un’ordinanza di sgombero, dopo aver verificato l’agibilità dell’immobile, oppure quando l’edificio presenta danni che non costituiscono un pericolo immediato ma necessitano di una valutazione tecnica.

In caso di pericolo imminente per la pubblica o privata incolumità, è fondamentale contattare immediatamente i Vigili del Fuoco al numero 115.

È importante sottolineare che chi ha già inviato la richiesta tramite PEC o l’ha consegnata a mano non deve presentare una nuova domanda. Le verifiche saranno effettuate dai tecnici abilitati seguendo l’ordine di arrivo delle richieste. Il Comune si impegna a tenere informata la cittadinanza sull’andamento delle attività di sopralluogo.