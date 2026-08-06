Afragola, soggiorno climatico per anziani: domande entro il 18 agosto 2026

L’Amministrazione Comunale di Afragola ha aperto le iscrizioni per il Soggiorno Climatico Anziani 2026, che si terrà a Paestum dal 13 al 20 settembre 2026. Questa iniziativa è pensata per fornire ai cittadini anziani un’opportunità di relax, salute e socializzazione.

Il soggiorno include un pacchetto di 8 giorni con pensione completa e viaggio in autobus Gran Turismo, riservato a 150 partecipanti.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare i residenti ad Afragola che abbiano almeno 65 anni e che siano in grado di autosufficienza, come certificato dal medico curante. Anche il coniuge o convivente autosufficiente, che sia al di sotto dei 65 anni, può iscriversi.

Costi e agevolazioni in base all’ISEE

La quota di partecipazione è fissata a € 422,00 (più IVA e tassa di soggiorno). Sono previste significative agevolazioni economiche in base all’ISEE:

Fino a € 7.000,00: Gratuito

Da € 7.000,01 a € 10.000,00: Contributo del 20%

Da € 10.000,01 a € 15.000,00: Contributo del 50%

Oltre € 15.000,00 (o senza ISEE): Quota intera (con uno sconto del 50% per il secondo componente della coppia)

Modalità di iscrizione

Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 18 agosto 2026. I moduli, completi di certificato medico, ISEE e documento d’identità, possono essere inviati:

A mano presso gli Uffici Protocollo (Via Don L. Sturzo 12 o Piazza Municipio 1);

Via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.afragola.na.it

Informazioni finali

Per ulteriori dettagli e per scaricare la modulistica, si può visitare il sito ufficiale del Comune. Per chiarimenti, è disponibile il numero 081.18183512 e le email fr.fusco@comune.afragola.na.it e a.rizziello@comune.afragola.na.it.