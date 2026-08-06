Bacoli, Nunzio Di Colandrea: bronzo agli Europei di canottaggio

Nunzio Di Colandrea, un giovane talento originario di Bacoli, ha ottenuto una medaglia di bronzo agli Europei di canottaggio che si sono svolti a Varese, in Italia, nella disciplina dell’otto maschile.

Il Sindaco Josi Gerardo Della Ragione e tutta l’amministrazione comunale hanno manifestato il loro orgoglio e le congratulazioni per questo eccellente risultato. L’equipaggio italiano dell’otto maschile ha dimostrato grande tenacia, affrontando con coraggio la pressione degli avversari e conquistando il terzo posto, subito dietro le forti squadre di Romania e Germania.

Nunzio ha gareggiato insieme ai compagni di squadra, tra cui Luca Chiumento, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza e Giuseppe Vicino, guidati dalla timoniera Alessandra Faella. Durante la competizione, la squadra ha saputo distaccarsi nettamente dagli Atleti Indipendenti Neutrali e dalla Polonia.

I cittadini di Bacoli sono fieri di Nunzio e del suo successo sportivo, che è motivo di grande vanto per la nostra comunità e fonte di ispirazione per i giovani.