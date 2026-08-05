Afragola, Consiglio Comunale: convocazione il 7 agosto 2026

Il Consiglio Comunale di Afragola si riunirà in sessione ordinaria venerdì 7 agosto 2026, a partire dalle 9:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo Comunale, che si trova in Piazza Municipio n. 1.

Durante la seduta, verranno esaminati diversi punti all’Ordine del Giorno, che sarà reso disponibile per i partecipanti.

La riunione sarà aperta a tutti e sarà possibile seguirla anche in streaming. La diretta sarà trasmessa sul sito ufficiale del Comune di Afragola e sul canale YouTube AfragolaTV, per assicurare una partecipazione più ampia.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune, dove si possono trovare aggiornamenti e notizie relative all’evento.