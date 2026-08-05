Pozzuoli, aggiornamento servizio idrico: interventi in corso

Il Comune di Pozzuoli comunica che sono attualmente in corso interventi da parte del Servizio Ciclo Integrato delle Acque per localizzare e riparare i guasti sulla rete idrica della città. Le squadre comunali stanno lavorando incessantemente per ripristinare la normale erogazione dell’acqua nel minor tempo possibile.

Oggi sono attive tre autobotti destinate all’approvvigionamento di acqua non potabile, collocate nei seguenti luoghi: Piazza a Mare, Rione Solfatara e Piazza della Repubblica.

I cittadini che notano la mancanza d’acqua sono incoraggiati a segnalarlo alla Protezione Civile al numero 08118894400, specificando via, numero civico e piano dell’abitazione coinvolta. Questo aiuterà a pianificare in modo più mirato gli interventi necessari.

L’Amministrazione comunale fornirà aggiornamenti continui sull’evoluzione della situazione.