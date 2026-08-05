Napoli, allerta meteo in vigore: chiusura parchi e spiagge

Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo valido fino alle ore 21:00 di martedì 4 agosto 2026.

L’allerta interessa la zona 1, che include la Piana Campana, Napoli, le isole e l’area del Vesuvio. Si prevedono rovesci e temporali di intensità moderata, con una maggiore probabilità di occorrenza nel settore interno della zona.

Il livello di allerta è GIALLO 🟡. A seguito di questa comunicazione, i parchi cittadini resteranno chiusi e sarà vietato l’accesso alle spiagge pubbliche e al pontile nord di Bagnoli.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito del Comune di Napoli.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e di seguire le indicazioni fornite.