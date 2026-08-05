Bacoli, Festa Patronale di Sant’Anna: appuntamento il 5 agosto

Il 5 agosto si svolgerà la giornata finale della Festa Patronale di Sant’Anna a Bacoli. Come comunicato dal Comune, è stato deciso di ripristinare lo spettacolo ‘Super Hit’s 80’, che era stato annullato in precedenza a causa dei fuochi d’artificio.

Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sul luogo dell’evento e sui soggetti coinvolti. È consigliabile seguire il post ufficiale o i canali social del Comune per rimanere aggiornati su eventuali novità.

Questa manifestazione offre l’opportunità di ritrovarsi e festeggiare insieme, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e del divertimento. La festa rappresenta una tradizione per i cittadini di Bacoli, che attendevano con entusiasmo questo appuntamento annuale.

In attesa di ulteriori informazioni, gli organizzatori invitano tutti a prepararsi per una serata memorabile, ricca di nostalgia e divertimento, con le canzoni iconiche degli anni ’80 che faranno ballare e cantare tutti i partecipanti. Non mancate!