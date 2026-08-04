Pozzuoli, Contributo per l’Autonoma Sistemazione: domande dal 4 agosto

Il Comune di Pozzuoli comunica che a partire da domani, 4 agosto, sarà possibile presentare la richiesta per il Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS). Questa misura è stata attivata in risposta allo sciame sismico iniziato il 31 luglio 2026.

Il contributo è rivolto ai cittadini che, al momento dello sciame sismico, risiedevano stabilmente nell’immobile danneggiato e hanno ricevuto un’ordinanza di sgombero o una dichiarazione di inagibilità della loro abitazione.

Le domande possono essere presentate in due modalità:

Online , utilizzando il link questo modulo e accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) ;

, utilizzando il link questo modulo e accedendo con o ; Di persona, presso i seguenti uffici:

• Servizi Sociali – Via Martini n. 5, Monterusciello, aperti dalle 10:00 alle 17:00;

• Centro Operativo Comunale (COC) – Via Elio Vittorini n. 1, Monterusciello, disponibile dalle 8:30 alle 18:00.

Chi sceglierà di presentare la domanda di persona dovrà portare con sé:

SPID o CIE;

un documento di identità valido.

Il contributo mensile varia a seconda del numero di membri della famiglia:

€ 400 per nuclei con 1 componente;

€ 500 per nuclei con 2 componenti;

€ 700 per nuclei con 3 componenti;

€ 800 per nuclei con 4 componenti;

€ 900 per nuclei con 5 o più componenti.

Inoltre, è previsto un contributo aggiuntivo di € 200 al mese per ogni componente del nucleo familiare che ha più di 65 anni o che presenta una disabilità certificata (con invalidità non inferiore al 67%).

Questo supporto economico sarà erogato in base alle normative attuali e continuerà fino a quando sussistono le condizioni per riceverlo.

È importante ricordare che le informazioni fornite nella domanda saranno sottoposte a verifica. Dichiarazioni false possono comportare la revoca del contributo e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, come indicato negli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.