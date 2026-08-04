Agropoli, interruzione idrica in via M. Serao: aggiornamenti

A causa di una rottura della condotta principale in via M. Serao, l’ente Asis ha dovuto interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua. Questa misura è indispensabile per effettuare le riparazioni necessarie.

Si prevede che la fornitura idrica possa essere ripristinata, salvo imprevisti, entro le ore 13.00 di oggi. In vista di questo disservizio, i residenti della zona sono invitati a prendere le dovute precauzioni.

Per rimanere informati e ricevere aggiornamenti, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune. È fondamentale prestare attenzione agli avvisi e alle comunicazioni per eventuali novità.