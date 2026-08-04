Pozzuoli, assistenza alberghiera: attivato sportello fisico

Il Comune di Pozzuoli comunica che è stato inaugurato uno sportello fisico pensato per aiutare i cittadini che necessitano di richiedere assistenza alberghiera in seguito a ordinanze di sgombero o indicazioni dei Vigili del Fuoco.

Questo sportello si trova presso il Centro Operativo Comunale (COC), situato in Via Elio Vittorini, n. 1. Qui, i cittadini possono ricevere informazioni e assistenza per avviare la procedura di sistemazione alberghiera.

Chi ha difficoltà a contattare telefonicamente i numeri predisposti è incoraggiato a recarsi direttamente al COC, dove il personale comunale è a disposizione per offrire supporto.

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nel fornire aiuto alle famiglie interessate, garantendo che i servizi di assistenza siano operativi e facilmente accessibili.