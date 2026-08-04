Benevento, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini oggi

Oggi, 3 agosto, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha diramato un avviso di allerta meteo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. L’allerta sarà in vigore dalle ore 13:00 alle ore 21:00 e prevede la possibilità di rovesci e temporali isolati.

In seguito a quanto comunicato dalla Protezione civile regionale, il sindaco ha esortato i cittadini a seguire alcune raccomandazioni di prudenza, in particolare per quanto riguarda il rischio idrogeologico.

Tra le indicazioni, si suggerisce di evitare locali interrati o aree al piano terra, soprattutto in prossimità di strade che tendono a raccogliere grandi quantità d’acqua. È essenziale tenere sotto controllo il livello delle acque e, in caso di allagamenti, scollegare immediatamente l’energia elettrica.

Per chi deve attraversare sottopassi stradali in auto, è importante accertarsi della loro praticabilità; in caso contrario, è consigliato contattare i numeri di emergenza 112, 113, 115. Si raccomanda inoltre di prestare attenzione nei luoghi già identificati come a rischio idrogeologico e di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Infine, è fondamentale fissare o rimuovere da finestre e balconi oggetti leggeri che potrebbero essere sollevati dal vento e segnalare eventuali situazioni di pericolo ai numeri di emergenza.