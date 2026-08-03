Bacoli, cerimonia eucaristica in onore di Sant’Anna: appuntamento il 26 luglio

Il comune di Bacoli si sta preparando per una cerimonia eucaristica dedicata a Sant’Anna, la Santa Patrona della città. Questo evento si svolgerà il 26 luglio e avrà inizio da Piazza Marconi, seguendo un percorso che attraverserà il centro storico.

La processione partirà alle 19:30 e porterà in giro l’effige di Sant’Anna. Successivamente, alle 20:00, si celebrerà la messa officiata da padre Alfonso Farina, che si svolgerà nell’area tra via Risorgimento e via Lungolago.

Questa celebrazione è aperta a tutti: cittadini e visitatori sono invitati a partecipare a questo momento di raccoglimento e di festa religiosa, che rappresenta un’importante tradizione per la comunità.

Per avere ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Bacoli o visitare i canali social dedicati all’evento.