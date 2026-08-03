Pozzuoli, ripristino condotta idrica: segnalazioni necessarie

Ieri, il Servizio Ciclo Integrato delle Acque ha completato il ripristino della condotta idrica che serve la direttrice Via Napoli, Centro Storico e Via Raimondo Annecchino.

Dopo la messa in carico della linea principale, si sono verificate diverse rotture idriche, in particolare nelle aree del Centro Storico che hanno subito danni strutturali. Queste rotture hanno colpito le condotte secondarie, gli attraversamenti e i tratti in salita, influenzando la fornitura d’acqua a singoli edifici o a più fabbricati.

Per pianificare al meglio gli interventi necessari, si invita la cittadinanza a segnalare eventuali mancanze d’acqua contattando il numero di Protezione Civile 08118894400. È fondamentale fornire dettagli chiari su strada, numero civico e piano della fornitura coinvolta.

Si raccomanda di seguire le comunicazioni ufficiali per restare aggiornati sulla situazione idrica nella zona.