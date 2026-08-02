Pozzuoli, sciame sismico concluso: il comunicato del sindaco

Il 1 agosto 2026, il sindaco di Pozzuoli ha rassicurato i cittadini sulla fine dello sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei. Questo fenomeno sismico era iniziato il 31 luglio 2026 alle 19:46 e ha registrato ben 189 terremoti, con magnitudo Md ≥ 0.0, di cui uno ha raggiunto il picco di magnitudo Md = 4.7 ± 0.3.

L’Osservatorio Vesuviano ha aggiornato la popolazione riguardo a questa situazione, evidenziando che un elenco con il numero totale degli eventi sismici localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0 sarà reso disponibile prossimamente.

Si invita la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire gli aggiornamenti ufficiali forniti dall’amministrazione comunale riguardo alla situazione sismica.

Per ulteriori informazioni, è consigliato rimanere in contatto con i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.